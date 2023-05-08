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Как оформить льготы на оплату коммуналки участникам боевых действий в Днепре: инструкция

Сегодня 17:45
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Участники боевых действий могут оформить льготы на оплату коммунальных услуг в Днепре. Для этого человек должен быть внесен в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.
Новости Днепра про Как оформить льготы на оплату коммуналки участникам боевых действий в Днепре: инструкция

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Для оформления льгот на оплату коммунальных услуг, участнику боевых действий необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать 2 заявления: о предоставлении льгот на оплату ЖКХ, приобретение твердого топлива и сжиженного газа и о внесении сведений о нем в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

При подаче заявлений также необходимо будет предъявить паспорт, данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и документ, подтверждающий право на льготы. Если нужно подтвердить место жительства (когда человек живет не по прописке, указанной в паспорте, а в другом месте) то необходимо предоставить справку о договоре аренды, оплате ЖКХ по другому адресу или официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства.

Подать заявления можно либо лично, в отделении Пенсионного фонда, либо на его веб-портале, либо отправить по почте.

Также подать заявление на получение льгот на оплату коммунальных услуг можно в Центре предоставления административных услуг, в органах сельских, поселковых, городских советов территориальных общин или военных администраций.

Если человек имеет право на льготы по нескольким законам, то выбрать он может только один вариант основания для получения льгот.

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