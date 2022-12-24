Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Як буде працювати “Нова пошта” у Дніпрі на новорічні свята: графік

Сьогодні 20:00
просмотров

"Нова пошта" опублікувала графік роботи своїх відділень у Дніпрі на Новий рік та Різдво.

Новости Днепра про Як буде працювати

Графік роботи відділень та кур’єрської доставки під час новорічних та різдвяних свят:

  • 25 та 26 грудня – відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком.
  • 31 грудня – відділення національної мережі відкриються годиною раніше та працюватимуть за графіком суботи.
  • 1 січня – вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви можете отримати.
  • 7 січня – відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.

Читайте також:

Новости Днепра про Як буде працювати Українська Новости Днепра про Як буде працювати Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    26 грудня, 2 і 9 січня: чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на Різдво та Новий рік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:47
    26 грудня, 2 і 9 січня: чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на Різдво та Новий рік

    Наближаються новорічні свята.

    Нова пошта, Укрпошта та Justin: як у Дніпрі на новорічні свята працюватимуть поштові компанії
    Новини Дніпра
    Вчора 11:49
    Нова пошта, Укрпошта та Justin: як у Дніпрі на новорічні свята працюватимуть поштові компанії

    Якщо ви хочете надіслати подарунок на свята близьким людям поштою,…

    Сніжинки на вікнах та гілочки хвої в салоні: у Дніпрі трамвай №1 прикрасили до свят
    Новини Дніпра
    21.12.2022 11:43
    Сніжинки на вікнах та гілочки хвої в салоні: у Дніпрі трамвай №1 прикрасили до свят

    Новорічні свята підкралися непомітно. Дуже скоро ми будемо зустрічати Новий…

    Охоронець ялинок та годувальник поні: «новорічні» сезонні вакансії у Дніпрі
    Новини Дніпра
    19.12.2022 14:41
    Охоронець ялинок та годувальник поні: «новорічні» сезонні вакансії у Дніпрі

    Під новий рік у Дніпрі з'явилися вакансії із тимчасовою «святковою»…

    Наверх