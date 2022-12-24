Як буде працювати “Нова пошта” у Дніпрі на новорічні свята: графік

"Нова пошта" опублікувала графік роботи своїх відділень у Дніпрі на Новий рік та Різдво.

Графік роботи відділень та кур’єрської доставки під час новорічних та різдвяних свят:

25 та 26 грудня – відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком.

31 грудня – відділення національної мережі відкриються годиною раніше та працюватимуть за графіком суботи.

1 січня – вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви можете отримати.

7 січня – відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.

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