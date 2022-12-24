У Дніпрі знову запрацює вуличне освітлення

Про це повідомили у департаменті благоустрою та інфраструктури міськради.
Загальна кількість світильників, що працюватимуть, не перевищуватиме 30% та буде залежати від ситуації в енергосистемі України.
Отже, вулиці міста будуть освітлюватися до 21:00, мости – до 24:00.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла.
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