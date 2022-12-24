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Как будет работать «Новая почта» в Днепре на новогодние праздники: график

Сегодня 20:00
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"Новая почта" опубликовала график работы своих отделений в Днепре на Новый год и Рождество.

Новости Днепра про Как будет работать

График работы отделений и курьерской доставки во время новогодних и рождественских праздников:

  • 25 и 26 декабря – отделения будут работать по своему обычному графику.
  • 31 декабря – отделения национальной сети откроются часом раньше и будут работать по графику субботы.
  • 1 января – выходной, поэтому отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки вы можете получить.
  • 7 января – отделения будут работать по своему обычному расписанию выходного дня.

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