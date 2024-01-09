Взяв весь удар на себе: у Дніпрі рятують залізничника, якого на “нулі” ледь не вбив дрон - Днепр Инфо
Взяв весь удар на себе: у Дніпрі рятують залізничника, якого на “нулі” ледь не вбив дрон
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Сегодня 16:08

У Дніпрі "з того світу" повернули пораненого бійця.

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Історію порятунку 22-річного бійця розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра. 

До лікарні Мечникова 22-річний захисник потрапив без ознак життя. Назар родом з Рівненської області. У мирному житті він працював помічником машиніста на залізничному транспорті. Понад рік провів на війні, куди пішов добровольцем. На жаль, отримав важке поранення і ледве не загинув.

На Донеччині ворожий дрон влетів прямо в кабіну його бойового автомобіля.

Далі було: вибух, спалах. Рука відірвана, кровотеча. На щастя, друзі всі живі.Назара, обпеченого, без ознак життя, доставили спочатку до однієї лікарні Донецької області, потім – до Дніпра, – розповідає медик.

У реанімації Назар опритомнів і побачив, що лівої руки по лікоть немає.

Попри важкі поранення боєць вже йде на поправку. 

Рани на обличчі та тілі загоюються. Але є великі душевні хвилювання з приводу того, як все це сприйме його кохана дівчина Аліна, без якої хлопець не уявляє свого майбутнього. Заспокоюємо, втішаємо, знаємо, що гарне протезування максимально замістить всі функції лівої руки. І буде Назарій водити потяг, машину та дітей до школи. Для цього потрібен час, – написав медик. 

Назар скоро відправиться на подальшу реабілітацію, але найстрашніше вже сталося на Донеччині та у лікарні Дніпра, де його витягли “з того світу”.

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