Взял весь удар на себя: в Днепре спасают железнодорожника, которого на «нуле» чуть не убил дрон

В Днепре "с того света" вернули раненого бойца.

Историю спасения 22-летнего бойца рассказал главврач одной из больниц Днепра.

В больницу Днепра 22-летний защитник попал без признаков жизни. Назар родом из Ровенской области. В мирной жизни он работал помощником машиниста на железнодорожном транспорте. Больше года провел на войне, куда пошел добровольцем. К сожалению, получил тяжелое ранение и чуть не погиб.

В Донецкой области вражеский дрон влетел прямо в кабину его боевого автомобиля.

Дальше было: взрыв, вспышка. Рука оторвана, кровотечение. К счастью, друзья все живы. Назара, обожженного, без признаков жизни, доставили сначала в одну больницу Донецкой области, потом – в Днепр, – рассказывает медик.

В реанимации Назар пришел в себя и увидел, что левой руки по локоть нет.

Несмотря на тяжелые ранения, боец уже идет на поправку.

Раны на лице и теле заживают. Но есть большие душевные волнения по поводу того, как все это воспримет любимая девушка Алина, без которой парень не представляет своего будущего. Успокаиваем, утешаем, знаем, что хорошее протезирование максимально заместит все функции левой руки. И будет Назарий водить поезд, машину и детей в школу. Для этого нужно время, – написал медик.

Назар скоро отправится на дальнейшую реабилитацию, но самое страшное уже произошло в Донецкой области и в больнице Днепра, где его вытащили «с того света».

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