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  • Вигул собак, полив городу та переписка: ТОП-5 ідей для підробітку влітку у Дніпрі

Вигул собак, полив городу та переписка: ТОП-5 ідей для підробітку влітку у Дніпрі

Сьогодні 12:51
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Літній час для школярів та студентів у Дніпрі – це не лише канікули, а й можливість підзаробити. Для цього не обов'язково влаштовуватися на роботу та працювати повний день. Графік роботи може бути «плаваючим», а сама робота майже «проектною». Можливо, багато грошей таким чином заробити і не вийде, але здобувач зможе обрати клієнтів та регулювати свій робочий день.

Новости Днепра про Вигул собак, полив городу та переписка: ТОП-5 ідей для підробітку влітку у Дніпрі

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки можна заробити в такий спосіб і які ніші є на ринку.

Найпростіша і водночас складна робота – «друг по листуванню». Година спілкування обійдеться в середньому від 200 грн. За ці гроші обіцяють і вислухати, і підтримати, і навіть розвеселити. Також із співрозмовником можливе спілкування по телефону – це може коштувати дорожче. Послуги «друга» потрібно оплачувати авансом, заздалегідь, а час, коли можна писати або дзвонити обговорюється.

Новости Днепра про Вигул собак, полив городу та переписка: ТОП-5 ідей для підробітку влітку у Дніпрі

Від 200 грн оцінюється копання, прополювання, полив приватного городу чи збирання врожаю. Ціна договірна, кожна послуга коштує по-різному і залежить від різних факторів, у тому числі від обсягу, складності та тривалості роботи.

Новости Днепра про Вигул собак, полив городу та переписка: ТОП-5 ідей для підробітку влітку у Дніпрі

У середньому від 500 грн оцінюється робота з прибирання могил. Догляд може бути як разовий, і постійний. На могилці не лише вимиють пам’ятник, а й пофарбують огорожу, приберуть бур’яни, підсиплять землю та інше. Замовнику після проведення робіт нададуть фотозвіт.

Новости Днепра про Вигул собак, полив городу та переписка: ТОП-5 ідей для підробітку влітку у Дніпрі

Також серед сезонних, досить нескладних та нетривалих робіт – нагляд за будинком, дачею чи квартирою. Вартість обговорюється окремо. Можливий не догляд за нерухомістю, а просто годування тварин у дворі чи доставка продуктів харчування людям похилого віку. Замовникам надається фото та відео звіт.

Новости Днепра про Вигул собак, полив городу та переписка: ТОП-5 ідей для підробітку влітку у Дніпрі

Послуги з вигулу собак оцінюються у Дніпрі від 50 грн за прогулянку. Вартість вигулу потенційно небезпечних порід собак обговорюється окремо. Прогулянка проходитиме там, де захоче господар. Час прогулянки, тривалість та можливі додаткові витрати обговорюються окремо.

Новости Днепра про Вигул собак, полив городу та переписка: ТОП-5 ідей для підробітку влітку у Дніпрі

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Новости Днепра про Вигул собак, полив городу та переписка: ТОП-5 ідей для підробітку влітку у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Вигул собак, полив городу та переписка: ТОП-5 ідей для підробітку влітку у ДніпріРусский

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