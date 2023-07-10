Вигул собак, полив городу та переписка: ТОП-5 ідей для підробітку влітку у Дніпрі

Літній час для школярів та студентів у Дніпрі – це не лише канікули, а й можливість підзаробити. Для цього не обов'язково влаштовуватися на роботу та працювати повний день. Графік роботи може бути «плаваючим», а сама робота майже «проектною». Можливо, багато грошей таким чином заробити і не вийде, але здобувач зможе обрати клієнтів та регулювати свій робочий день.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки можна заробити в такий спосіб і які ніші є на ринку.

Найпростіша і водночас складна робота – «друг по листуванню». Година спілкування обійдеться в середньому від 200 грн. За ці гроші обіцяють і вислухати, і підтримати, і навіть розвеселити. Також із співрозмовником можливе спілкування по телефону – це може коштувати дорожче. Послуги «друга» потрібно оплачувати авансом, заздалегідь, а час, коли можна писати або дзвонити обговорюється.

Від 200 грн оцінюється копання, прополювання, полив приватного городу чи збирання врожаю. Ціна договірна, кожна послуга коштує по-різному і залежить від різних факторів, у тому числі від обсягу, складності та тривалості роботи.

У середньому від 500 грн оцінюється робота з прибирання могил. Догляд може бути як разовий, і постійний. На могилці не лише вимиють пам’ятник, а й пофарбують огорожу, приберуть бур’яни, підсиплять землю та інше. Замовнику після проведення робіт нададуть фотозвіт.

Також серед сезонних, досить нескладних та нетривалих робіт – нагляд за будинком, дачею чи квартирою. Вартість обговорюється окремо. Можливий не догляд за нерухомістю, а просто годування тварин у дворі чи доставка продуктів харчування людям похилого віку. Замовникам надається фото та відео звіт.

Послуги з вигулу собак оцінюються у Дніпрі від 50 грн за прогулянку. Вартість вигулу потенційно небезпечних порід собак обговорюється окремо. Прогулянка проходитиме там, де захоче господар. Час прогулянки, тривалість та можливі додаткові витрати обговорюються окремо.

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