Вулицями Дніпра їздив автомобіль, який перебуває у розшуку Інтерполу

Водій надав поліцейським свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та водійське посвідчення. Після перевірки документів інспектори оглянули ідентифікатор автомобіля та виявили сліди підробки номерів його вузлів й агрегатів.
З’ясувалось, що вказаний транспортний засіб перебуває у розшуку Інтерполу.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для проведення подальших процесуальних дій.
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