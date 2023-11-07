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Вулицями Дніпра їздив автомобіль, який перебуває у розшуку Інтерполу

Сьогодні 09:30
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У неділю, 5 листопада, в Шевченківському районі патрульні зупинили автомобіль Volkswagen.

Новости Днепра про Вулицями Дніпра їздив автомобіль, який перебуває у розшуку Інтерполу

Водій надав поліцейським свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та водійське посвідчення. Після перевірки документів інспектори оглянули ідентифікатор автомобіля та виявили сліди підробки номерів його вузлів й агрегатів.

З’ясувалось, що вказаний транспортний засіб перебуває у розшуку Інтерполу.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для проведення подальших процесуальних дій.

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