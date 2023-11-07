Вулицями Дніпра їздив автомобіль, який перебуває у розшуку Інтерполу

У неділю, 5 листопада, в Шевченківському районі патрульні зупинили автомобіль Volkswagen.

Водій надав поліцейським свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та водійське посвідчення. Після перевірки документів інспектори оглянули ідентифікатор автомобіля та виявили сліди підробки номерів його вузлів й агрегатів.

З’ясувалось, що вказаний транспортний засіб перебуває у розшуку Інтерполу.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для проведення подальших процесуальних дій.

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