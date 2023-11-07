Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: заряджайте все

Ще є час підготуватися!

Сьогодні, 7 листопада, у Дніпрі вимкнуть світло багатьом мешканцям.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Автозаводська: 1-43, 45-48, 50, 51-А, 52-62, 64-86 (парні), 88-Б, 90-А, 92-100 (парні), 102-А, 104, 106, 112-124 (парні), 128-136 (парні);

вул. Арабатська: 32-М, 34, 36, 37, 38-А, 39-49, 51, 53, 55;

вул. Зимова: 1-11, 12-А, 13-18, 20;

вул. Кленова: 1, 3, 5, 52;

вул. Крамського: 1, 3, 5-42, 43-А, 44-47, 51-Б;

вул. Криворізька 1, 16, 16-А, 20, 22-А, 24-50 (парні);

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40;

вул. Павла Чубинського: 20-А;

вул. Переможців: 1-46, 47-А, 48-81, 84-Б, 86-110 (парні);

вул. Олексія Тищика: 1-38, 40, 42, 44-52, 53-А, 54-64, 65-А, 66;

вул. Пржевальського: 2-8 (парні);

вул. Робоча: 148, 174, 176, 176-А, 178;

вул. Сєдова: 1-А, 2, 3, 4-А, 5, 7-15, 16-А, 17, 18-А, 19, 20, 22;

пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27, 28-А, 29, 30, 31, 34-42 (парні);

пров. Зимовий: 1-6, 8;

пров. Ізюмський: 12, 14 31-41 (непарні), 43-А, 45, 46-А, 47, 51, 55-61 (непарні), 63-А, 65, 67, 69-А, 71-77 (непарні), 79-А, 81-А, 83-А, 85, 87-А, 89-95 (непарні), 109;

пров. Ізюмський 2-й: 33;

пров. Крамського: 1, 4;

пров. Криворізький: 4-7, 9, 11, 13;

пров. Північний: 1-12, 14, 16;

проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);

проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12, 14, 16-32, 33-Б, 34-47, 49-67 (непарні);

просп. Слобожанський: 40;

тупик Криворізький: 1-А, 3, 7, 9, 11-А, 13, 15, 23-25, 27-39 (непарні), 41-Д.

Приватна енергопостачальна компанія ДТЕК також планує проведення планових ремонтних робіт на своїх мережах, тому з 08:00 до 19:00 (орієнтовно) буде припинено електропостачання за наступними адресами:

вул. 93-ї Холодноярської Бригади, 1, 3, 5, 8, 12;

вул. Антоновича, 3, 4, 6, 10, 10-Б;

вул. Балтійська, 22-28, 30-40, 42-75, 77, 77-А;

вул. Бестужева, 2-42 (частково);

вул. Відпочинку, 28-41, 43-53 (непарні);

вул. Воскресенська, 21, 21-А, 23;

вул. Доблесна, 141, 145-159 (непарні), 160, 162, 163-203 (частково);

вул. Заозерна, 1-105 (частково);

вул. Івана Акінфієва, 1, 9, 11, 14, 14-Б, 15, 15-А;

вул. Старий шлях, 13;

вул. Князя Костянтина Острозького, 3, 4-16 (парні);

вул. Короленка, 6, 10;

вул. Кузбаська, 1-54 (частково);

вул. Мальовнича, 1-110 (частково);

вул. Мечникова, 14;

вул. Мисова, 1, 3;

вул. Мусліма Магомаєва, 2, 5;

вул. Нерівна, 2, 6;

вул. Новобогородицька, 15;

вул. Олександра Серебрякова, 11;

вул. Оранжерейна, 1-27 (частково);

вул. Повітряна, 5;

вул. Роблена, 2;

вул. Князя Вітовта, 5-34 (частково);

вул. Снігова, 1, 1-А, 3, 3А, 8-17 (частково);

вул. Солов’їна, 1-45 (частково);

вул. Сонячна Набережна, 92, 96;

вул. Сонячногірська, 27;

вул. Срезневського, 1-56 (частково);

вул. Старокозацька, 25, 30, 34, 34-А;

вул. Трифона Гладченка, 8-26;

вул. Туркменська, 3-19 (непарні), 20, 23-33, 35-39, 41, 45, 49, 53;

вул. Хутірська, 1-91 (частково);

вул. Широка, 173-А;

вул. Командира Юніна, 1-64 (частково);

вул. Яворницького, 6;

пл. Шевченка, 4-А;

пров. Кривий, 7-А, 8-38 (частково);

пров. Широкий, 1-28 (частково);

пров. Яворницького, 6;

просп. Лесі Українки, 15, 17-Г;

просп. Олександра Поля, 11-А, 11-Г, 13.

Підготуйтеся!

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