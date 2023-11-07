Сегодня в Днепре масштабное отключение света: заряжайте все
Еще есть время подготовиться!
Сегодня, 7 ноября, в Днепре выключат свет многим жителям.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК
с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
ул. Автозаводская: 1-43, 45-48, 50, 51-А, 52-62, 64-86 (четные), 88-Б, 90-А, 92-100 (четные), 102-А, 104, 106, 112-124 (четные), 128-136 (четные);
ул. Арабатская: 32-М, 34, 36, 37, 38-А, 39-49, 51, 53, 55;
ул. Зимняя: 1-11, 12-А, 13-18, 20;
ул. Кленовая: 1, 3, 5, 52;
ул. Крамского: 1, 3, 5-42, 43-А, 44-47, 51-Б;
ул. Криворожская 1, 16, 16-А, 20, 22-А, 24-50 (четные);
ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40;
ул. Павла Чубинского: 20-А;
ул. Победителей: 1-46, 47-А, 48-81, 84-Б, 86-110 (четные);
ул. Алексея Тищика: 1-38, 40, 42, 44-52, 53-А, 54-64, 65-А, 66;
ул. Пржевальского: 2-8 (четные);
ул. Рабочая: 148, 174, 176, 176-А, 178;
ул. Седова: 1-А, 2, 3, 4-А, 5, 7-15, 16-А, 17, 18-А, 19, 20, 22;
пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27, 28-А, 29, 30, 31, 34-42 (четные);
пер. Зимний: 1-6, 8;
пер. Изюмский: 12, 14 31-41 (нечетные), 43-А, 45, 46-А, 47, 51, 55-61 (нечетные), 63-А, 65, 67, 69-А, 71-77 (нечетные) ), 79-А, 81-А, 83-А, 85, 87-А, 89-95 (нечетные), 109;
пер. Изюмский 2-й: 33;
пер. Крамского: 1, 4;
пер. Криворожский: 4-7, 9, 11, 13;
пер. Северный: 1-12, 14, 16;
проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);
проезд Шахматный: 2-9, 11, 12, 14, 16-32, 33-Б, 34-47, 49-67 (нечетные);
просп. Слобожанский: 40;
тупик Криворожский: 1-А, 3, 7, 9, 11-А, 13, 15, 23-25, 27-39 (нечетные), 41-Д.
Частная энергоснабжающая компания ДТЭК также планирует проведение плановых ремонтных работ на своих сетях, поэтому
с 08:00 до 19:00 (ориентировочно) будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:
ул. 93-й Холодноярской Бригады, 1, 3, 5, 8, 12;
ул. Антоновича, 3, 4, 6, 10, 10-Б;
ул. Балтийская, 22-28, 30-40, 42-75, 77, 77-А;
ул. Бестужевая, 2-42 (частично);
ул. Отдыха, 28-41, 43-53 (нечетные);
ул. Воскресенская, 21, 21-А, 23;
ул. Доблестная, 141, 145-159 (нечетные), 160, 162, 163-203 (частично);
ул. Заозерная, 1-105 (частично);
ул. Ивана Акинфиева, 1, 9, 11, 14, 14-Б, 15, 15-А;
ул. Старый Шлях, 13;
ул. Князя Константина Острожского, 3, 4-16 (четные);
ул. Короленко, 6, 10;
ул. Кузбасская, 1-54 (частично);
ул. Живописная, 1-110 (частично);
ул. Мечникова, 14;
ул. Мысовая, 1, 3;
ул. Муслима Магомаева, 2, 5;
ул. Неровная, 2, 6;
ул. Новобогородицкая, 15;
ул. Александра Серебрякова, 11;
ул. Оранжерейная, 1-27 (частично);
ул. Воздушная, 5;
ул. Роблена, 2;
ул. Князя Витовта, 5-34 (частично);
ул. Снежная, 1, 1-А, 3, 3А, 8-17 (частично);
ул. Соловьиная, 1-45 (частично);
ул. Солнечная Набережная, 92, 96;
ул. Солнечногорская, 27;
ул. Срезневского, 1-56 (частично);
ул. Староказацкая, 25, 30, 34, 34-А;
ул. Трифона Гладченко, 8-26;
ул. Туркменская, 3-19 (нечетные), 20, 23-33, 35-39, 41, 45, 49, 53;
ул. Хуторская, 1-91 (частично);
ул. Широкая, 173-А;
ул. Командира Юнина, 1-64 (частично);
ул. Яворницкого, 6;
пл. Шевченко, 4-А;
пер. Кривой, 7-А, 8-38 (частично);
пер. Широкий, 1-28 (частично);
пер. Яворницкого, 6;
просп. Леси Украинки, 15, 17-Г;
просп. Александра Поля, 11-А, 11-Г, 13.
Подготовьтесь!
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