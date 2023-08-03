Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вулицями Дніпра гуляв чоловік “у костюмі Єви” (ФОТО)

Сьогодні 13:14
просмотров

Можливо, все через спеку...

Новости Днепра про Вулицями Дніпра гуляв чоловік

Днями посеред білого дня вулицями Дніпра гуляв абсолютно голий чоловік.

Помітили його у Соборному районі міста.

Про це повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах.

Містянина не бентежили люди, які проходили чи проїжджали повз. Він просто кудись прямував.

Мотиви такого вчинку чоловіка наразі невідомі.

Новости Днепра про Вулицями Дніпра гуляв чоловік

Ми розуміємо, що на вулиці дуже жарко, але, будь ласка, не робіть так!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Монастирському острові пара зайнялася коханням посеред пляжу.

Читайте також:

Новости Днепра про Вулицями Дніпра гуляв чоловік Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Плавець із Дніпра став найкращим спортсменом-олімпійцем липня, – НОК
Новини Дніпра
Сьогодні 13:14
Плавець із Дніпра став найкращим спортсменом-олімпійцем липня, – НОК

Дніпрянин Олександр Желтяков став найкращим спортсменом липня.

Де покататися на каяках, sup-бордах та каное у Дніпрі: порівняння цін
Новини Дніпра
Сьогодні 12:49
Де покататися на каяках, sup-бордах та каное у Дніпрі: порівняння цін

Ці вихідні у Дніпрі обіцяють бути дуже спекотними – синоптики…

Розмахував косою: на Дніпропетровщині п’яний чоловік напав на поліцейських
Новини Дніпра
Сьогодні 12:21
Розмахував косою: на Дніпропетровщині п’яний чоловік напав на поліцейських

Один із поліцейських отримав тілесні ушкодження.

Переплутали: у Дніпрі невідомі поцупили мішок з гноєм
Новини Дніпра
Сьогодні 12:18
Переплутали: у Дніпрі невідомі поцупили мішок з гноєм

У Дніпрі злодії поцупили перегній.

Наверх