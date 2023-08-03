Вулицями Дніпра гуляв чоловік “у костюмі Єви” (ФОТО)

Можливо, все через спеку...

Днями посеред білого дня вулицями Дніпра гуляв абсолютно голий чоловік.

Помітили його у Соборному районі міста.

Про це повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах.

Містянина не бентежили люди, які проходили чи проїжджали повз. Він просто кудись прямував.

Мотиви такого вчинку чоловіка наразі невідомі.

Ми розуміємо, що на вулиці дуже жарко, але, будь ласка, не робіть так!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Монастирському острові пара зайнялася коханням посеред пляжу.

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