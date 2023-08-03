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По улицам Днепра гулял мужчина «в костюме Евы» (ФОТО)

Сегодня 13:14
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Возможно, все из-за жары...

Новости Днепра про По улицам Днепра гулял мужчина

На днях посреди белого дня по улицам Днепра гулял совершенно голый мужчина.

Заметили его в Соборном районе города.

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Горожанина не смущали люди, которые проходили или проезжали мимо. Он просто куда-то шел.

Мотивы такого поступка мужчины пока неизвестны.

Новости Днепра про По улицам Днепра гулял мужчина

Мы понимаем, что на улице очень жарко, но, пожалуйста, не делайте так!  

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Монастырском острове пара занялась любовью посреди пляжа.

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