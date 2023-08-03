По улицам Днепра гулял мужчина «в костюме Евы» (ФОТО)

Возможно, все из-за жары...

На днях посреди белого дня по улицам Днепра гулял совершенно голый мужчина.

Заметили его в Соборном районе города.

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Горожанина не смущали люди, которые проходили или проезжали мимо. Он просто куда-то шел.

Мотивы такого поступка мужчины пока неизвестны.

Мы понимаем, что на улице очень жарко, но, пожалуйста, не делайте так!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Монастырском острове пара занялась любовью посреди пляжа.

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