Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Втрати Росії у війні в Україні перевищили 238 тисяч військових, – Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні перевищили 238 тисяч військових, – Генштаб

Сьогодні 10:00
просмотров

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 17 липня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 238 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 23 артсистеми та 8 дронів.

Новости Днепра про Втрати Росії у війні в Україні перевищили 238 тисяч військових, - Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 238300 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4115 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 8034 (+8) од,
  • артилерійських систем – 4504 (+23) од,
  • РСЗВ – 685 (+4) од,
  • засоби ППО – 428 (+3) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 310 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8),
  • крилаті ракети – 1273 од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15) од,
  • спеціальна техніка – 677 (+11)

Читайте також:

Новости Днепра про Втрати Росії у війні в Україні перевищили 238 тисяч військових, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Втрати Росії у війні в Україні перевищили 238 тисяч військових, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Вибухи на Кримському мосту: двоє людей загинули, поранено дитину
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
Вибухи на Кримському мосту: двоє людей загинули, поранено дитину

Сьогодні вночі, близько 4 ранку за київським часом, на Кримському…

На Дніпропетровщині “Peugeot” з’їхав у кювет і перекинувся
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
На Дніпропетровщині “Peugeot” з’їхав у кювет і перекинувся

У Кривому Розі вночі з легковика, який з'їхав у кювет…

Працює ППО: Дніпропетровську область вночі атакували «Шахедами»
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
Працює ППО: Дніпропетровську область вночі атакували «Шахедами»

Вночі 17 липня ворог знову намагався атакувати Дніпропетровську область безпілотниками.

“Кольоровий настрій”: дніпровський кондитер Нікіфоренко знову здивував любителів солоденького
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
“Кольоровий настрій”: дніпровський кондитер Нікіфоренко знову здивував любителів солоденького

Дніпровський кондитер Дмитро Никифоренко вкотре дивує своєю майстерністю. Кожного разу…

Наверх