Втрати Росії у війні в Україні перевищили 238 тисяч військових, – Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 17 липня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 238 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 23 артсистеми та 8 дронів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 238300 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4115 (+8) од,

бойових броньованих машин – 8034 (+8) од,

артилерійських систем – 4504 (+23) од,

РСЗВ – 685 (+4) од,

засоби ППО – 428 (+3) од,

літаків – 315 од,

гелікоптерів – 310 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8),

крилаті ракети – 1273 од,

кораблі /катери – 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15) од,

спеціальна техніка – 677 (+11)

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