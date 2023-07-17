Втрати Росії у війні в Україні перевищили 238 тисяч військових, – Генштаб
Втрати Росії у війні в Україні перевищили 238 тисяч військових, – Генштаб
Сьогодні 10:00
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 17 липня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 238 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 23 артсистеми та 8 дронів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 238300 (+620) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4115 (+8) од,
бойових броньованих машин – 8034 (+8) од,
артилерійських систем – 4504 (+23) од,
РСЗВ – 685 (+4) од,
засоби ППО – 428 (+3) од,
літаків – 315 од,
гелікоптерів – 310 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8),
крилаті ракети – 1273 од,
кораблі /катери – 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15) од,
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