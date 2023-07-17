Потери России в войне в Украине превысили 238 тысяч военных, — Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.23 ориентировочно составили:

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 17 июля, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 238300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 артсистемы и 8 дронов.

В Кривом Роге ночью из легковушки, которая съехала в кювет…

Сегодня ночью, около 4 утра по киевскому времени, на Крымском…

Взрывы на Крымском мосту: два человека погибли, ранен ребенок Сегодня ночью, около 4 утра по киевскому времени, на Крымском мосту прозвучало взрывы, в результате которых погибли два человека. 3 просмотров

На Днепропетровщине «Peugeot» съехал в кювет и перевернулся В Кривом Роге ночью из легковушки, которая съехала в кювет и перевернулась, спасатели вырезали пострадавшего водителя. 3 просмотров

Работает ПВО: Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахедами» Ночью 17 июля враг снова пытался атаковать Днепропетровскую область беспилотниками. 1 просмотров

«Цветовое настроение»: днепровский кондитер Никифоренко снова удивил любителей сладенького Дніпровський кондитер Дмитро Никифоренко вкотре дивує своєю майстерністю. Кожного разу торти, які він виготовляє на замовлення, виглядають неординарно та дуже реалістично. 4 просмотров

В Днепре 17 июля будут выключать свет: где именно В понедельник, 17 июля, в Днепре запланировано отключение электроэнергии на четырех улицах. 7 просмотров