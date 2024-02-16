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Втрати рф у війні перевищили 400 тис. солдатів: ЗСУ за добу знищили 1 210 окупантів

Сьогодні 09:33
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За останню добу, 15 лютого, українські бійці знищили ще близько 1210 окупантів.

Новости Днепра про Втрати рф у війні перевищили 400 тис. солдатів: ЗСУ за добу знищили 1 210 окупантів

Таким чином втрати рф у війні перевищили 400 тисяч солдатів.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 400300 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 6465 (+23),
  • бойових броньованих машин ‒ 12129 (+39),
  • артилерійських систем – 9641 (+21),
  • РСЗВ – 984 (+0),
  • засоби ППО ‒ 671 (+0),
  • літаків – 332 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7408 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1895 (+13),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12716 (+25),
  • спеціальна техніка ‒ 1528 (+4).

Дані уточнюються!

Новости Днепра про Втрати рф у війні перевищили 400 тис. солдатів: ЗСУ за добу знищили 1 210 окупантів

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Чорному морі наші воїни знищили ВДК “Цезар Куніков” (ВІДЕО). Українці мемами відреагували на це. 

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