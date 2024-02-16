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Новини Втрати рф у війні перевищили 400 тис. солдатів: ЗСУ за добу знищили 1 210 окупантів
Втрати рф у війні перевищили 400 тис. солдатів: ЗСУ за добу знищили 1 210 окупантів
За останню добу, 15 лютого, українські бійці знищили ще близько 1210 окупантів.
Таким чином втрати рф у війні перевищили 400 тисяч солдатів.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 400300 (+1210) осіб,
танків ‒ 6465 (+23),
бойових броньованих машин ‒ 12129 (+39),
артилерійських систем – 9641 (+21),
РСЗВ – 984 (+0),
засоби ППО ‒ 671 (+0),
літаків – 332 (+0),
гелікоптерів – 325 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7408 (+4),
крилаті ракети ‒ 1895 (+13),
кораблі /катери ‒ 25 (+0),
підводні човни – 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 12716 (+25),
спеціальна техніка ‒ 1528 (+4).
Дані уточнюються!
Нагадаємо, раніше ми писали, що
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