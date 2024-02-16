Втрати рф у війні перевищили 400 тис. солдатів: ЗСУ за добу знищили 1 210 окупантів

За останню добу, 15 лютого, українські бійці знищили ще близько 1210 окупантів.

Таким чином втрати рф у війні перевищили 400 тисяч солдатів.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 400300 (+1210) осіб,

танків ‒ 6465 (+23),

бойових броньованих машин ‒ 12129 (+39),

артилерійських систем – 9641 (+21),

РСЗВ – 984 (+0),

засоби ППО ‒ 671 (+0),

літаків – 332 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7408 (+4),

крилаті ракети ‒ 1895 (+13),

кораблі /катери ‒ 25 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12716 (+25),

спеціальна техніка ‒ 1528 (+4).

Дані уточнюються!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Чорному морі наші воїни знищили ВДК “Цезар Куніков” (ВІДЕО). Українці мемами відреагували на це.

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