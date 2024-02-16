Потери рф в войне превысили 400 тыс. солдат: ВСУ за сутки уничтожили 1 210 оккупантов

Таким образом потери рф в войне превысили 400 тысяч солдат.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составили:
Данные уточняются!
Напомним, ранее мы писали, что в Черном море наши воины уничтожили БДК «Цезарь Куников» (ВИДЕО). Украинцы мемами отреагировали на это.
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