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  • Потери рф в войне превысили 400 тыс. солдат: ВСУ за сутки уничтожили 1 210 оккупантов

Потери рф в войне превысили 400 тыс. солдат: ВСУ за сутки уничтожили 1 210 оккупантов

Сегодня 09:33
просмотров

За последние сутки, 15 февраля, украинские бойцы уничтожили еще около 1210 оккупантов.

Новости Днепра про Потери рф в войне превысили 400 тыс. солдат: ВСУ за сутки уничтожили 1 210 оккупантов

Таким образом потери рф в войне превысили 400 тысяч солдат.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 400300 (+1210) человек,
  • танков — 6465 (+23),
  • боевых бронированных машин — 12129 (+39),
  • артиллерийских систем — 9641 (+21),
  • РСЗО — 984 (+0),
  • средства ПВО — 671 (+0),
  • самолетов — 332 (+0),
  • вертолетов — 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7408 (+4),
  • крылатые ракеты — 1895 (+13),
  • корабли /катера — 25 (+0),
  • подводные лодки — 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12716 (+25),
  • специальная техника — 1528 (+4).

Данные уточняются!

Новости Днепра про Потери рф в войне превысили 400 тыс. солдат: ВСУ за сутки уничтожили 1 210 оккупантов

Напомним, ранее мы писали, что в Черном море наши воины уничтожили БДК «Цезарь Куников» (ВИДЕО). Украинцы мемами отреагировали на это.

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Новости Днепра про Потери рф в войне превысили 400 тыс. солдат: ВСУ за сутки уничтожили 1 210 оккупантовУкраїнська Новости Днепра про Потери рф в войне превысили 400 тыс. солдат: ВСУ за сутки уничтожили 1 210 оккупантовРусский

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