“Всі хто намагається розколити суспільство – працюють на Росію”: Лукашук про Фаріон, яка “наїхала” на російськомовних військових

Скандал з Іриною Фаріон не вщухає.

Скандал, який розгорівся навколо висловлювань української мовознавиці Ірини Фаріон, не вщухає.

Під час інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій Ірина Фаріон жорстоко висловилася у бік російськомовних військових. За це її розкритикували, адже такі заяви розколюють суспільство.

Ви не українці, якщо не говорите українською, – так Фаріон висловилася про російськомовних бійців “Азов”.

На висловлювання Фаріон вже відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець, який звернувся із заявою до СБУ та Нацради з питань телебачення. Посадовець вважає, що слова одіозної мовознавиці про військових “Азову”, які, на її думку, не українці, якщо не говорять українською, є дискримінацією та утисками, що мають ознаки кримінального правопорушення.

Про Фаріон згадав і голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, який у своєму телеграм-каналі опублікував допис. Посадовець назвав усіх, хто розхитує ситуацію щодо мови та територіальної цілісності, такими хто працює на Росію.

Далі пряма цитата:

На мою думку, всі, хто зараз намагається розколоти українське суспільство за будь-якими ознаками – мова («привіт», фаріон), територіальна приналежність (ви з заходу, ми зі сходу), політичні погляди – всі ці люди тим чи іншим шляхом працюють на росію. Впевнений, що деякі навіть не усвідомлюють цього, – пише Микола Лукашук.

Посадовець вважає, що такі дії спрямовані на те, що послабити Україну.

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