«Все кто пытается расколоть общество — работают на Россию»: Лукашук о Фарион, наехавшей на русскоязычных военных

Скандал с Ириной Фарион не утихает.

Скандал, разгоревшийся вокруг высказываний украинского языковеда Ирины Фарион, не утихает.

Во время интервью журналистке Янине Соколовой Ирина Фарион жестоко высказалась в сторону русскоязычных военных. За это ее подвергли критике, ведь такие заявления раскалывают общество.

Вы не украинцы, если не говорите по-украински, – так Фарион высказалась о русскоязычных бойцах «Азов».

На высказывания Фарион уже отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, обратившийся с заявлением в СБУ и Нацсовет по телевидению. Чиновник считает, что слова одиозного языковеда о военных «Азове», которые, по ее мнению, не украинцы, если не говорят по-украински, являются дискриминацией и притеснениями, имеющими признаки уголовного правонарушения.

О Фарион вспомнил и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, который в своем телеграм-канале опубликовал сообщение. Чиновник назвал всех, кто расшатывает ситуацию по языку и территориальной целостности, работающими на Россию.

Далее прямая цитата:

На мой взгляд, все, кто сейчас пытается расколоть украинское общество по любым признакам – язык («привет», фарион), территориальная принадлежность (вы с запада, мы с востока), политические взгляды – все эти люди тем или иным путем работают на россию. Уверен, что некоторые даже не осознают этого, пишет Николай Лукашук.

Чиновник считает, что такие действия направлены на то, что ослабить Украину.

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