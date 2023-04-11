Все буде Україна: з початку року в області з’явилося на світ понад 3,7 тис немовлят

У 2023 році на Дніпропетровщині на світ з’явилося вже понад 3,7 тис немовлят. Хлопчики серед новонароджених переважають.

Про це повідомили у Дніпропетровській облдержадміністрації.

«У регіоні цьогоріч народилося понад 3,7 тис дітей. Хлопчиків більше за дівчат. Майже на 150. Така тенденція спостерігається вже більше року. Хоча ще за підсумками 2021-го мали протилежну картину», – розповів заступник директора департаменту охорони здоров’я ОВА Олексій Григорук.

Трієнь в області поки немає. А от двійні народжувалися у Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському та Нікополі.

Серед породілей не тільки мешканки регіону, а й жінки, котрі тікаючи від війни, знайшли прихисток на Дніпропетровщині. Таких – понад п’ятсот.

Загалом акушерську допомогу в області надають 18 медичних закладів. За час війни в них прийняли вже понад 17 тис пологів.

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