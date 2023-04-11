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  • Все будет Украина: с начала года в области появилось на свет более 3,7 тыс. младенцев

Все будет Украина: с начала года в области появилось на свет более 3,7 тыс. младенцев

Сегодня 22:00
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В 2023 году на Днепропетровщине на свет появилось уже более 3,7 тыс. младенцев. Мальчики среди новорожденных преобладают.

Новости Днепра про Все будет Украина: с начала года в области появилось на свет более 3,7 тыс. младенцев

Об этом сообщили в Днепропетровской облгосадминистрации.
 
«В регионе в этом году родилось более 3,7 тыс. детей. Мальчиков больше девушек. Почти на 150. Такая тенденция наблюдается уже больше года. Хотя еще по итогам 2021-го была противоположная картина», – рассказал заместитель директора департамента здравоохранения ОВА Алексей Григорук.
 
Тройни в области пока нет. А вот двойни рождались в Днепре, Кривом Роге, Каменском и Никополе.
 
Среди рожениц не только жители региона, но и женщины, убегающие от войны, нашли убежище на Днепропетровщине. Таких – более пятисот.
 
В общей сложности акушерскую помощь в области оказывают 18 медицинских учреждений. За время войны приняли уже более 17 тыс. родов.

 

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