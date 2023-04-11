Все будет Украина: с начала года в области появилось на свет более 3,7 тыс. младенцев

«В регионе в этом году родилось более 3,7 тыс. детей. Мальчиков больше девушек. Почти на 150. Такая тенденция наблюдается уже больше года. Хотя еще по итогам 2021-го была противоположная картина», – рассказал заместитель директора департамента здравоохранения ОВА Алексей Григорук.
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