Все будет Украина: с начала года в области появилось на свет более 3,7 тыс. младенцев

В 2023 году на Днепропетровщине на свет появилось уже более 3,7 тыс. младенцев. Мальчики среди новорожденных преобладают.

Об этом сообщили в Днепропетровской облгосадминистрации.

«В регионе в этом году родилось более 3,7 тыс. детей. Мальчиков больше девушек. Почти на 150. Такая тенденция наблюдается уже больше года. Хотя еще по итогам 2021-го была противоположная картина», – рассказал заместитель директора департамента здравоохранения ОВА Алексей Григорук.

Тройни в области пока нет. А вот двойни рождались в Днепре, Кривом Роге, Каменском и Никополе.

Среди рожениц не только жители региона, но и женщины, убегающие от войны, нашли убежище на Днепропетровщине. Таких – более пятисот.

В общей сложности акушерскую помощь в области оказывают 18 медицинских учреждений. За время войны приняли уже более 17 тыс. родов.

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