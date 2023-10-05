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  • Воїн-козак та символ могутності: у Кривому Розі з’явилися нові патріотичні мурали (ФОТО)

Воїн-козак та символ могутності: у Кривому Розі з’явилися нові патріотичні мурали (ФОТО)

Сьогодні 13:44
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Вони не тільки прикрашають місто, але й піднімають бойовий дух та настрій криворіжців.

Новости Днепра про Воїн-козак та символ могутності: у Кривому Розі з'явилися нові патріотичні мурали (ФОТО)

У Кривому Розі з’явилися нові патріотичні мурали. Один із них – на одному з багатоповерхових будинків на 44-му кварталі.

На стіні будинку художник Ігор Ветушинський зобразив криворізького воїна-козака.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

За його словами, повністю мурал буде готовий десь за тиждень. Але він вже дуже сподобався криворіжцям.

Новости Днепра про Воїн-козак та символ могутності: у Кривому Розі з'явилися нові патріотичні мурали (ФОТО)

Новости Днепра про Воїн-козак та символ могутності: у Кривому Розі з'явилися нові патріотичні мурали (ФОТО)

А ще один мурал з’явився при вході до парку Богдана Хмельницького. На ньому – символ могутності міста – кар’єрний самоскид.

Це наш сталевий, незламний Кривий Ріг. Кар’єрний самоскид – це символ могутності нашого міста, такими ми перегородили дорогу оркам до нашого міста на початку війни на Миколаївській трасі. А гвинтокрили – символ того, як на першому тижні війні саме вони завдали удару по орківській колоні з 300 одиниць техніки, яка йшла на нас, спочатку на Баштанці, а потім під Новим Бугом, – зазчив Вілкул.

Цей мурал створила художниця Анастасія Щербак.

Новости Днепра про Воїн-козак та символ могутності: у Кривому Розі з'явилися нові патріотичні мурали (ФОТО)

Новости Днепра про Воїн-козак та символ могутності: у Кривому Розі з'явилися нові патріотичні мурали (ФОТО)

Дякую художникам! Переконаний, що нові мурали стануть особливою окрасою міста й надихатимуть криворіжців, додадуть сили й віри у нашу неодмінну Перемогу! – підкреслив голова Ради оборони міста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі відома американська художниця створила мурал (ФОТО)

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Новости Днепра про Воїн-козак та символ могутності: у Кривому Розі з'явилися нові патріотичні мурали (ФОТО)Українська

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