У Дніпрі відзначать Міжнародний день усмішки: що запланували

У Дніпрі з четверга до неділі запланували низку заходів.

Івенти анонсували у департаменті парків та рекреацій.

Четвер, 5 жовтня

Уже сьогодні в Молодіжному парку “Новокодацьки” проведуть ретро-вечірку для людей елегантного віку. Початок о 16:00.

Пʼятниця, 6 жовтня У парку Шевченка, за Палацом студентів ДНУ проведуть свято Міжнародного дня усмішки. Організатори – спілки благодійних фондів. Триватиме захід з 15 до 18 години вечора. На гостей чекають виступи творчих колективів, майстер-класи, вікторини.

У парку Глоби в цей день проведуть ретро-дискотеку для людей елегантного віку. Коли – 16:00-18:00

Субота, 7 жовтня

У суботу в парку Писаржевського влаштують свято вихідного дня. Коли – 15:00- 16:30

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