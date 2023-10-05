У Дніпрі відзначать Міжнародний день усмішки: що запланували
У Дніпрі відзначать Міжнародний день усмішки: що запланували
Сьогодні 11:58
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У Дніпрі з четверга до неділі запланували низку заходів.
Івенти анонсували у департаменті парків та рекреацій.
Четвер, 5 жовтня
Уже сьогодні в Молодіжному парку “Новокодацьки” проведуть ретро-вечірку для людей елегантного віку. Початок о 16:00.
Пʼятниця, 6 жовтня
У парку Шевченка, за Палацом студентів ДНУ проведуть свято Міжнародного дня усмішки. Організатори – спілки благодійних фондів. Триватиме захід з 15 до 18 години вечора. На гостей чекають виступи творчих колективів, майстер-класи, вікторини.
У парку Глоби в цей день проведуть ретро-дискотеку для людей елегантного віку. Коли – 16:00-18:00
Субота, 7 жовтня
У суботу в парку Писаржевського влаштують свято вихідного дня. Коли – 15:00- 16:30
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