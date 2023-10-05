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У Дніпрі відзначать Міжнародний день усмішки: що запланували

Сьогодні 11:58
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У Дніпрі з четверга до неділі запланували низку заходів.

Новости Днепра про У Дніпрі відзначать Міжнародний день усмішки: що запланували

Івенти анонсували у департаменті парків та рекреацій. 

Четвер, 5 жовтня 

Уже сьогодні в Молодіжному парку “Новокодацьки” проведуть ретро-вечірку для людей елегантного віку. Початок о 16:00. 

Пʼятниця, 6 жовтня

У парку Шевченка, за Палацом студентів ДНУ проведуть свято Міжнародного дня усмішки. Організатори – спілки благодійних фондів. Триватиме захід з 15 до 18 години вечора. На гостей чекають виступи творчих колективів, майстер-класи, вікторини.
 
У парку Глоби в цей день проведуть ретро-дискотеку для людей елегантного віку. Коли – 16:00-18:00
 

Субота, 7 жовтня

У суботу в парку Писаржевського влаштують свято вихідного дня. Коли – 15:00- 16:30

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Новости Днепра про У Дніпрі відзначать Міжнародний день усмішки: що запланувалиУкраїнська

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