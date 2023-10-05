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На Дніпропетровщині школярі в комендантську годину трощили парк

Сьогодні 11:09
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У Покрові, що на Дніпропетровщині школярі вночі трощили парк.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині школярі в комендантську годину трощили парк

Як повідомили правоохоронці, у Покрові Нікопольського району виявили двох малолітніх порушників. Хлопці 12 та 14 років під час комендантської години били ліхтарі та ламали лавки в місцевому парку. Це помітили місцеві, які викликали на місце поліцію. 

Малолітніх хуліганів затримали та зателефонували їхнім батькам. 

Наступного дня у присутності батьків та директора школи з підлітками провели бесіду щодо цього інциденту. Поговорили також із дорослими, які не проконтролювали, де перебувають їхні діти під час комендантської години.

Стосовно батьків складено протокол про адміністративні правопорушення (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). Їм буде призначено покарання у вигляді штрафу, суму якого визначить суд.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині школярі в комендантську годину трощили парк

Новости Днепра про На Дніпропетровщині школярі в комендантську годину трощили парк

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині школярі в комендантську годину трощили паркУкраїнська

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