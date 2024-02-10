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Ворог вночі обстрілював Нікополь з важкої артилерії

Сьогодні 08:45
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Сьогодні вночі країна-агресор обстрілювала Нікополь з важкої артилерії.

Новости Днепра про Ворог вночі обстрілював Нікополь з важкої артилерії

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі російська армія вдарила по Нікополю. Окупанти зробили кілька пострілів з важкої артилерії. На щастя, загиблих та постраждалих немає, — заявив голова ОВА.

В інших громадах Дніпропетровщини ніч минула спокійно, без ворожих атак.

Зараз у Дніпрі та області оголошена повітряна тривога.

Також вночі загарбники атакували Україну 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131. На жаль поцілили по АЗС у Харкові, зруйновано 14 будинків, загинули 4 дорослих та 3 дітей.

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