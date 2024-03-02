Ворог від ранку обстрілює Нікопольщину: постраждали дві жінки

Сьогодні ворог продовжив терор Нікопольських громад.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від ранку ворог обстрілює Нікопольщину. З артилерії вгатив по райцентру та Червоногригорівській громаді. Постраждали дві жінки – 65 та 66 років, – заявив очільник ОВА.

Жінкам надали медичну допомогу, вони будуть лікуватися амбулаторно.

Внаслідок атаки зайнялося кафе, інші наслідки обстрілів з’ясовують спеціалісти.

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині сили ППО знищили 2 ракети та безпілотник.

Зараз в області оголошена повітряна тривога.

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