Під Авдіївкою загинув Герой з Кривого Рогу Павло Желтуха

У боях за Україну під Авдіївкою загинув криворіжець Павло Желтуха.

До війни чоловік працював у торгівельній компанії “Флагман”, згодом долучився до 53 бригади і потрапив у стрілецький батальйон.

Боєць з позивним “Фішер” допомагав своїм побратимам відійти з Авдіївки і прикривав вихід підрозділів.

Герой загинув 25 лютого під Авдіївкою в селище Водяне.

У чоловіка залишились дружина, син семи років, батьки й сестра.

Прощання з полеглим воїном відбудеться завтра, 3 березня, на центральному кладовищі о 13:00.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: