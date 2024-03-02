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Під Авдіївкою загинув Герой з Кривого Рогу Павло Желтуха

Сьогодні 11:47
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У боях за Україну під Авдіївкою загинув криворіжець Павло Желтуха.

 

Новости Днепра про Під Авдіївкою загинув Герой з Кривого Рогу Павло Желтуха

До війни чоловік працював у торгівельній компанії “Флагман”, згодом долучився до 53 бригади і потрапив у стрілецький батальйон. 

Боєць з позивним “Фішер” допомагав своїм побратимам відійти з Авдіївки і прикривав вихід підрозділів.

Герой загинув 25 лютого під Авдіївкою в селище Водяне.

У чоловіка залишились дружина, син семи років, батьки й сестра.

Прощання з полеглим воїном відбудеться завтра, 3 березня, на центральному кладовищі о 13:00.

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Новости Днепра про Під Авдіївкою загинув Герой з Кривого Рогу Павло ЖелтухаУкраїнська Новости Днепра про Під Авдіївкою загинув Герой з Кривого Рогу Павло ЖелтухаРусский

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