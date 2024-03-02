Під Авдіївкою загинув Герой з Кривого Рогу Павло Желтуха

До війни чоловік працював у торгівельній компанії “Флагман”, згодом долучився до 53 бригади і потрапив у стрілецький батальйон.
Боєць з позивним “Фішер” допомагав своїм побратимам відійти з Авдіївки і прикривав вихід підрозділів.
Герой загинув 25 лютого під Авдіївкою в селище Водяне.
У чоловіка залишились дружина, син семи років, батьки й сестра.
Прощання з полеглим воїном відбудеться завтра, 3 березня, на центральному кладовищі о 13:00.
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