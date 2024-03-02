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На Дніпропетровщині сили ППО знищили 2 ракети та безпілотник

Сьогодні 09:58
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Сьогодні вночі було гучно в деяких районах Дніпропетровської області.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сили ППО знищили 2 ракети та безпілотник

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

В області працювала ППО – оборонці з ПвК “Схід” знищили 3 повітряні цілі.На Криворіжжі приземлили 2 ракети. У Новомосковському районі – безпілотник, – заявив очільник ОВА.

Також ворог обстрілював Нікопольські громади з артилерії.

Під ударом опинилася Червоногригорівська громада, а також тричі — Марганецька.

Обійшлося без загиблих та постраждалих, в решті області було тихо.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині сили ППО знищили 2 ракети та безпілотникУкраїнська

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