На Дніпропетровщині сили ППО знищили 2 ракети та безпілотник

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
В області працювала ППО – оборонці з ПвК “Схід” знищили 3 повітряні цілі.На Криворіжжі приземлили 2 ракети. У Новомосковському районі – безпілотник, – заявив очільник ОВА.
Також ворог обстрілював Нікопольські громади з артилерії.
Під ударом опинилася Червоногригорівська громада, а також тричі — Марганецька.
Обійшлося без загиблих та постраждалих, в решті області було тихо.
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