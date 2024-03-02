На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили 2 ракеты и беспилотник

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
В области работала ПВО – защитники из ПВК «Восток» уничтожили 3 воздушные цели. На Криворожье приземлили 2 ракеты. В Новомосковском районе – беспилотник, – заявил глава ОВА.
Также враг обстреливал Никопольские общины из артиллерии.
Под ударом оказалась Красногригорьевская община, а также трижды Марганецкая.
Обошлось без погибших и пострадавших, в остальной области было тихо.
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