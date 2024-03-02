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На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили 2 ракеты и беспилотник

Сегодня 09:58
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Сегодня ночью было шумно в некоторых районах Днепропетровской области.

Новости Днепра про На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили 2 ракеты и беспилотник

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

В области работала ПВО – защитники из ПВК «Восток» уничтожили 3 воздушные цели. На Криворожье приземлили 2 ракеты. В Новомосковском районе – беспилотник, – заявил глава ОВА.

Также враг обстреливал Никопольские общины из артиллерии.

Под ударом оказалась Красногригорьевская община, а также трижды Марганецкая.

Обошлось без погибших и пострадавших, в остальной области было тихо.

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