Вогонь завдав чималих збитків: у Дніпрі на Ставропольській загорівся будинок

У Дніпрі на вулиці Ставропольській загорівся приватний будинок.

Вчора, 10 квітня, сталося займання в одноповерховому житловому будинку у Новокодацькому районі Дніпра. Рятувальники прибули на місце події та приступили до ліквідації пожежі. Приборкали полум’я за 40 хвилин.

Вогонь пошкодив перекриття даху, металопластикове вікно та знищив речі в приміщенні кухні на площі 10 кв. м.

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