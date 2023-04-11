Вогонь завдав чималих збитків: у Дніпрі на Ставропольській загорівся будинок

Вчора, 10 квітня, сталося займання в одноповерховому житловому будинку у Новокодацькому районі Дніпра. Рятувальники прибули на місце події та приступили до ліквідації пожежі. Приборкали полум’я за 40 хвилин.
Вогонь пошкодив перекриття даху, металопластикове вікно та знищив речі в приміщенні кухні на площі 10 кв. м.
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