Огонь нанес большой урон: в Днепре на Ставропольской загорелся дом

В Днепре на улице Ставропольской загорелся частный дом.

Вчера, 10 апреля, произошло возгорание в одноэтажном жилом доме в Новокодакском районе Днепра. Спасатели прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации пожара. Погасили пламя через 40 минут.

Огонь повредил перекрытие крыши, металлопластиковое окно и уничтожило вещи в помещении кухни на площади 10 кв. м.

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