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Огонь нанес большой урон: в Днепре на Ставропольской загорелся дом

Сегодня 09:00
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В Днепре на улице Ставропольской загорелся частный дом.

Новости Днепра про Огонь нанес большой урон: в Днепре на Ставропольской загорелся дом

Вчера, 10 апреля, произошло возгорание в одноэтажном жилом доме в Новокодакском районе Днепра. Спасатели прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации пожара. Погасили пламя через 40 минут.

Огонь повредил перекрытие крыши, металлопластиковое окно и уничтожило вещи в помещении кухни на площади 10 кв. м.

Новости Днепра про Огонь нанес большой урон: в Днепре на Ставропольской загорелся дом

Новости Днепра про Огонь нанес большой урон: в Днепре на Ставропольской загорелся дом

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