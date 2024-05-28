Нардеп Тищенко оприлюднив список адрес, де нібито працюють “шахрайські ботоферми”

Одіозний нардеп Микола Тищенко, який приїхав до Дніпра, назвав адреси "шахрайських ботоферм".

У вівторок, 28 травня, у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького помітили народного депутата Миколу Тищенка, який разом з правоохоронцями стояв біля місцевого бізнес-центру. Згодом народний обранець оприлюднив відео, де назвав Дніпро “клоакою шахрайських ботоферм”. Пізніше Тищенко у своєму телеграм-каналі опублікував список з 44 адрес, де за даними нардепа нині працюють шахрайські колцентри.

За його словами, вже тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження.

Власники, організатори та працівники ботоферм — це вороги українців, а отже нашої держави, – написав Тищенко.

У наступному відео Тищенко публічно звернувся до керівництва поліції та прокуратури Дніпропетровської області. Нардеп назвав 44 адреси, де нібито розташовані так звані “офіси”, які “обманюють українців під обстрілами”.

Тищенко пояснив, що назвав адреси для того, аби українці знали, хто їх обманює.

Варто зауважити, що частину назв вулиць нардеп назвав неправильно – ці топоніми вже перейменували, тому наскільки “свіжий” цей список наразі невідомо.

Наразі відомо щонайменше про 44 адреси у Дніпрі, де працюють шахрайські ботоферми задля заволодіння грошовими коштами наших громадян, родин військових. У тому числі останнім часом їхніми жертвами стають жінки, які отримали посмертні виплати за героїв. Усі адреси тепер відомі назагал, тому за ходом справ та прозорістю дій з боку правоохоронців будуть слідкувати не лише «ТСК Нацресурс», але й народ України, – написав Тищенко.

Очікуємо інформації від правоохоронців.

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