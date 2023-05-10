Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вогонь забрав її життя: на Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили мертву жінку

Вогонь забрав її життя: на Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили мертву жінку

Сьогодні 19:45
просмотров

10-го травня о 16:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на провулку Тополиний селища міського типу Широке Криворізького району.

Новости Днепра про Вогонь забрав її життя: на Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили мертву жінку

По прибуттю було встановлено, що на території приватного домоволодіння горить житловий будинок.

Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 12 кв. м.

Під час ліквідації займання співробітники Служби порятунку виявили жінку без ознак життя, 1957 року народження.

Пожежу локалізовано о 16:39 та ліквідовано о 16:50.

До ліквідації пожежі залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Читайте також:

Новости Днепра про Вогонь забрав її життя: на Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили мертву жінкуУкраїнська Новости Днепра про Вогонь забрав її життя: на Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили мертву жінкуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ремонтував авто: у Дніпропетровській області чоловік перекинув на себе ємність із кислотою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Ремонтував авто: у Дніпропетровській області чоловік перекинув на себе ємність із кислотою

    У Дніпропетровській області 60-річний чоловік перекинув на себе ємність із…

    Ситуація складна: що відбується на фронті сьогодні 10 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Ситуація складна: що відбується на фронті сьогодні 10 травня

    Росіяни здійснили понад 30 атак у Донецькій області, а українські…

    Як у Дніпрі 40 років тому виглядав легендарний магазин пончиків на вулиці Глінки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:50
    Як у Дніпрі 40 років тому виглядав легендарний магазин пончиків на вулиці Глінки (ФОТО)

    У другій половині 1970-х у Дніпрі були дуже популярні магазини,…

    У Дніпрі з’явилася аромаклумба: де саме та що це таке
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:27
    У Дніпрі з’явилася аромаклумба: де саме та що це таке

    У Дніпрі висадили аромаклумбу.

    Наверх