Вогонь забрав її життя: на Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили мертву жінку

По прибуттю було встановлено, що на території приватного домоволодіння горить житловий будинок.
Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 12 кв. м.
Під час ліквідації займання співробітники Служби порятунку виявили жінку без ознак життя, 1957 року народження.
Пожежу локалізовано о 16:39 та ліквідовано о 16:50.
До ліквідації пожежі залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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