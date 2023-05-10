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  • Сказав, що купив у Дніпрі: запорізькі поліцейські зупинили чоловіка з цілим арсеналом зброї

Сказав, що купив у Дніпрі: запорізькі поліцейські зупинили чоловіка з цілим арсеналом зброї

Сьогодні 17:26
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Чоловік сказав патрульним, що придбав усю зброю у Дніпрі.

Новости Днепра про Сказав, що купив у Дніпрі: запорізькі поліцейські зупинили чоловіка з цілим арсеналом зброї

Учора на блокпосту у Запорізькій області патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi Pajero. За кермом перебував 27-річний чоловік.

Під час поверхневої перевірки транспортного засобу інспектори виявили автомати. Пізніше водій зізнався, що в сумці перевозить дві бойові гранати та набої до автоматів. На запитання патрульних про походження речей, водій відповів, що придбав їх у Дніпрі.

На місце викликали вибухотехніків та слідчо-оперативну групу, яка вилучила все виявлене. Чоловіка затримали.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) ККУ.

Триває слідство.

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Новости Днепра про Сказав, що купив у Дніпрі: запорізькі поліцейські зупинили чоловіка з цілим арсеналом зброїУкраїнська

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