Сказав, що купив у Дніпрі: запорізькі поліцейські зупинили чоловіка з цілим арсеналом зброї

Учора на блокпосту у Запорізькій області патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi Pajero. За кермом перебував 27-річний чоловік.
Під час поверхневої перевірки транспортного засобу інспектори виявили автомати. Пізніше водій зізнався, що в сумці перевозить дві бойові гранати та набої до автоматів. На запитання патрульних про походження речей, водій відповів, що придбав їх у Дніпрі.
На місце викликали вибухотехніків та слідчо-оперативну групу, яка вилучила все виявлене. Чоловіка затримали.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) ККУ.
Триває слідство.
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