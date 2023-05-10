Огонь унес ее жизнь: на Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили мертвую женщину

10-го травня о 16:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на провулку Тополиний селища міського типу Широке Криворізького району.

По прибытию установили, что на территории частного домовладения горит жилой дом.

Огнем повреждены вещи домашнего обихода на площади 12 кв. м.

В ходе ликвидации возгорания сотрудники Службы спасения обнаружили женщину без признаков жизни, 1957 года рождения.

Пожар локализован в 16:39 и ликвидирован в 16:50.

К ликвидации пожара привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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