На війні з рф загинув стрілець-санітар Володимир Калина з Новомосковська

Виборюючи свободу та незалежність України, загинув військовослужбовець з Новомосковська Володимир Калина. Трагедія сталася поблизу населеного пункту Залізничне Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Новомосковська Сергій Резнік.

До війни Володимир працював ветеринаром. З початку повномасштабного вторгнення вирішив стати на захист Батьківщини. Служив стрільцем-санітаром в одній з бригад ЗСУ.

«Він не міг стояти осторонь, коли вороги полізли на землі України, а тому взяв до рук зброю і боронив державу від агресора. Володимир загинув зі зброєю в руках, як справжній Герой. Ми будемо до віку пам’ятати його славне ім’я, та його подвиг», – написав Резнік.