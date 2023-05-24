Вогнеборці ліквідували пожежу в покинутій будівлі на Дніпропетровщині (ФОТО)

23-го травня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по провулку Нікопольський міста Марганець Нікопольського району, горить одноповерхова неексплуатуєма будівля.

За викликом одразу було направлено чергове відділення марганецьких вогнеборців

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено,що пожежа виникла всередині одноповерхової покинутої споруди та вогонь охопив сміття всередині приміщень на загальній площі 15 кв.м.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До місця виклику залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

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