Вогнеборці ліквідували пожежу в покинутій будівлі на Дніпропетровщині (ФОТО)

За викликом одразу було направлено чергове відділення марганецьких вогнеборців
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено,що пожежа виникла всередині одноповерхової покинутої споруди та вогонь охопив сміття всередині приміщень на загальній площі 15 кв.м.
Внаслідок події загиблих та травмованих немає.
До місця виклику залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
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