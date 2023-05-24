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  • Вогнеборці ліквідували пожежу в покинутій будівлі на Дніпропетровщині (ФОТО)

Вогнеборці ліквідували пожежу в покинутій будівлі на Дніпропетровщині (ФОТО)

Сьогодні 10:00
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23-го травня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по провулку Нікопольський міста Марганець Нікопольського району, горить одноповерхова неексплуатуєма будівля.

Новости Днепра про Вогнеборці ліквідували пожежу в покинутій будівлі на Дніпропетровщині (ФОТО)

За викликом одразу було направлено чергове відділення марганецьких вогнеборців 

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено,що пожежа виникла всередині одноповерхової покинутої споруди та вогонь охопив сміття всередині приміщень на загальній площі 15 кв.м. 

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До місця виклику залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Новости Днепра про Вогнеборці ліквідували пожежу в покинутій будівлі на Дніпропетровщині (ФОТО)

Новости Днепра про Вогнеборці ліквідували пожежу в покинутій будівлі на Дніпропетровщині (ФОТО)

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Новости Днепра про Вогнеборці ліквідували пожежу в покинутій будівлі на Дніпропетровщині (ФОТО)Українська Новости Днепра про Вогнеборці ліквідували пожежу в покинутій будівлі на Дніпропетровщині (ФОТО)Русский

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