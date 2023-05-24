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Наркотики та пристрої для паління: у Дніпрі затримали водія

Сьогодні 08:30
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У Дніпрі на Набережній Перемозі затримали водія з повним салоном наркотиків.

Новости Днепра про Наркотики та пристрої для паління: у Дніпрі затримали водія

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

Днями патрульні зупинили автомобіль Honda, за кермом знаходився чоловік, який помітно нервував поруч з копами. Його вирішили перевірити.

У салоні машини на передньому сидінні стояла коробка, при огляді з неї витягли 93 згортки із наркотичною речовиною. Також там було 7 пристроїв для паління.

Чоловіка доставили до відділку поліції, далі з ним працюватиме слідчий.

Новости Днепра про Наркотики та пристрої для паління: у Дніпрі затримали водія

Новости Днепра про Наркотики та пристрої для паління: у Дніпрі затримали водія

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Новости Днепра про Наркотики та пристрої для паління: у Дніпрі затримали водіяУкраїнська Новости Днепра про Наркотики та пристрої для паління: у Дніпрі затримали водіяРусский

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