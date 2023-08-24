Водію стало зле: у Дніпрі на Донецькому шосе навчальне авто врізалось у магазини

Сьогодні, 24 серпня, у Дніпрі на перетині вул. Березинської та Донецького шосе сталася аварія.
Там навчальне авто Renault врізалося в магазини.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо, Renault рухався Березинською і перетинав Донецьке шосе. За кермом автівки знаходився інструктор Дніпровського центру професійно-технічної освіти. Чоловікові стало зле, через це і сталася аварія.
Водія госпіталізували до лікарні. Попередньо, більше ніхто не постраждав.
Усі обставини аварії буде встановлювати слідчий.
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