Водію стало зле: у Дніпрі на Донецькому шосе навчальне авто врізалось у магазини

Водія госпіталізували.

Сьогодні, 24 серпня, у Дніпрі на перетині вул. Березинської та Донецького шосе сталася аварія.

Там навчальне авто Renault врізалося в магазини.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо, Renault рухався Березинською і перетинав Донецьке шосе. За кермом автівки знаходився інструктор Дніпровського центру професійно-технічної освіти. Чоловікові стало зле, через це і сталася аварія.

Водія госпіталізували до лікарні. Попередньо, більше ніхто не постраждав.

Усі обставини аварії буде встановлювати слідчий.

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