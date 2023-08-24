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  • Водію стало зле: у Дніпрі на Донецькому шосе навчальне авто врізалось у магазини

Водію стало зле: у Дніпрі на Донецькому шосе навчальне авто врізалось у магазини

Сьогодні 14:21
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Водія госпіталізували.

Новости Днепра про Водію стало зле: у Дніпрі на Донецькому шосе навчальне авто врізалось у магазини

Сьогодні, 24 серпня, у Дніпрі на перетині вул. Березинської та Донецького шосе сталася аварія.

Там навчальне авто Renault врізалося в магазини.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо, Renault рухався Березинською і перетинав Донецьке шосе. За кермом автівки знаходився інструктор Дніпровського центру професійно-технічної освіти. Чоловікові стало зле, через це і сталася аварія.

Новости Днепра про Водію стало зле: у Дніпрі на Донецькому шосе навчальне авто врізалось у магазини

Новости Днепра про Водію стало зле: у Дніпрі на Донецькому шосе навчальне авто врізалось у магазини

Водія госпіталізували до лікарні. Попередньо, більше ніхто не постраждав.

Усі обставини аварії буде встановлювати слідчий.

Новости Днепра про Водію стало зле: у Дніпрі на Донецькому шосе навчальне авто врізалось у магазини

Новости Днепра про Водію стало зле: у Дніпрі на Донецькому шосе навчальне авто врізалось у магазини

Читайте також:

Новости Днепра про Водію стало зле: у Дніпрі на Донецькому шосе навчальне авто врізалось у магазиниУкраїнська

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