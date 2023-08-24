Водителю стало плохо: в Днепре на Донецком шоссе учебное авто врезалось в магазины

Водителя госпитализировали.

Сегодня, 24 августа, в Днепре на пересечении ул. Березинской и Донецкое шоссе произошла авария.

Там учебное авто Renault врезалось в магазины.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно, Renault двигался по Березинской и пересекал Донецкое шоссе. За рулем автомобиля находился инструктор Днепровского центра профессионально-технического образования. Мужчине стало плохо, из-за этого и произошла авария.

Водителя госпитализировали в больницу. Предварительно, больше никто не пострадал.

Все обстоятельства аварии будет устанавливать следователь.

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