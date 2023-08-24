У Криму замайорів прапор України: ГУР показало відео з рейду на окупований півострів

Розвідники здійснили рейд на територію окупованого Криму.

Деталі розповіли в ГУР МО.

Вночі 24 серпня українські розвідники за підтримки військово-морських сил України висадилися на берег Криму в районі Оленівки та Маяка. Добиралися до окупованого півострова на човнах.

Це було спеціальне завдання розвідників, під час якого бійці ГУР вступили в боєзіткнення з росіянами. Противник зазнав втрат, а ось українські сили виконали усі необхідні дії та повернулися на материкову частину України.

Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.

Окупаційна влада Криму поки що мовчить, попри масову паніку серед місцевих, які чули вибухи та постріли.

Єдине повідомлення стосується начебто знищення боєприпасів за встановленим графіком. Українські Сили Оборони і надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили, – зазначили в ГУР.

Відео досить поганої якості, зі зрозумілих причин, але все одно варто подивитися:

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