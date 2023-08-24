У Криму замайорів прапор України: ГУР показало відео з рейду на окупований півострів

Деталі розповіли в ГУР МО.
Вночі 24 серпня українські розвідники за підтримки військово-морських сил України висадилися на берег Криму в районі Оленівки та Маяка. Добиралися до окупованого півострова на човнах.
Це було спеціальне завдання розвідників, під час якого бійці ГУР вступили в боєзіткнення з росіянами. Противник зазнав втрат, а ось українські сили виконали усі необхідні дії та повернулися на материкову частину України.
Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.
Єдине повідомлення стосується начебто знищення боєприпасів за встановленим графіком. Українські Сили Оборони і надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили, – зазначили в ГУР.
Читайте також:
Автор:
У росіян невдача за невдачею.
В окупованому Криму святкують День українського прапора потужними вибухами.
Дуже скоро Україна відзначатиме День Незалежності.
Збройні сили України “скоро” зайдуть на територію тимчасово окупованого українського…