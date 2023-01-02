Водій ледь врятувався: на Дніпропетровщині на трасі загорілася автівка

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники побачили транспортний засіб, повністю охоплений вогнем. Поруч знаходився водій – він ледь врятувався.
Пожежу локалізували о 16:57 та ліквідували о 17:03. Вогонь знищив фургон Volkswagen Caddy на площі 6 кв. м.
До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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