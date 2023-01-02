Водитель едва спасся: на Днепропетровщине на трассе загорелся автомобиль

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв по указанному адресу, спасатели увидели транспортное средство, полностью охваченное огнем. Рядом находился водитель – он едва спасся.
Пожар локализовали в 16.57 и ликвидировали в 17.03. Огонь уничтожил фургон Volkswagen Caddy на площади 6 кв. м.
К тушению возгорания привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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