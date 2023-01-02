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Як у Дніпрі 2 січня працює електротранспорт

Сьогодні 10:27
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Як у Дніпрі 2 січня працює електротранспорт

Сьогодні, 2 січня, на маршрутах електротранспорту будуть працювати технічні рейси:

  • тролейбусні маршрути: №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Усього 36 транспортних засобів;
  • трамвайні маршрути: №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17. Усього 41 вагон.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшли 77 одиниць рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00.

Про це повідомляє департамент транспорту Дніпровської міської ради.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначають у департаменті.

Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 789 транспортних засобів (з них 150 – автобуси великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про Як у Дніпрі 2 січня працює електротранспортУкраїнська

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