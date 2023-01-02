Не могла поворухнутися: у Дніпрі кішка застрягла під капотом автомобіля

Як розповіли дніпровські рятувальники, вчора 1 січня до них звернулася жінка та розповіла, що під капотом її авто застрягла тварина.
Сталося це на проспекті Героїв Соборного району міста Дніпро. Прибувши за вказаною адресою, фахівці ДСНС побачили у моторному відсіку безпорадну тваринку, яка так сильно застрягла серед численних деталей, що навіть не могла поворухнутись.
За деякий час надзвичайники спромоглися визволити пухнастика з пастки.
Кішку забрала до себе небайдужа жінка та пообіцяла відвести тварину до ветеринара, щоб той оглянув бідосю.
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