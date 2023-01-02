Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Не могла поворухнутися: у Дніпрі кішка застрягла під капотом автомобіля

Не могла поворухнутися: у Дніпрі кішка застрягла під капотом автомобіля

Сьогодні 10:22
просмотров

У Дніпрі рятувальники витягували котика із-під капоту автомобіля.

Новости Днепра про Не могла поворухнутися: у Дніпрі кішка застрягла під капотом автомобіля

Як розповіли дніпровські рятувальники, вчора 1 січня до них звернулася жінка та розповіла, що під капотом її авто застрягла тварина. 

Сталося це на проспекті Героїв Соборного району міста Дніпро. Прибувши за вказаною адресою, фахівці ДСНС побачили у моторному відсіку безпорадну тваринку, яка так сильно застрягла серед численних деталей, що навіть не могла поворухнутись.

За деякий час надзвичайники спромоглися визволити пухнастика з пастки.

Кішку забрала до себе небайдужа жінка та пообіцяла відвести тварину до ветеринара, щоб той оглянув бідосю.

Читайте також:

Новости Днепра про Не могла поворухнутися: у Дніпрі кішка застрягла під капотом автомобіляУкраїнська Новости Днепра про Не могла поворухнутися: у Дніпрі кішка застрягла під капотом автомобіляРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпро увійшло в ТОП-10 найпривабливіших міст України
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:55
    Дніпро увійшло в ТОП-10 найпривабливіших міст України

    Дніпро замкнуло ТОП найпривабливіших міст України.

    Як у Дніпрі 2 січня працює електротранспорт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:27
    Як у Дніпрі 2 січня працює електротранспорт

    Важлива інформація!

    ЗСУ збили 44 дрони і знищили 175 окупантів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    ЗСУ збили 44 дрони і знищили 175 окупантів, – Генштаб

    Минулої доби, 1 січня, противник завдав 51 авіаційного удару, у…

    Родичі шукають свідків: у Новомосковську 90-річний водій збив жінку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Родичі шукають свідків: у Новомосковську 90-річний водій збив жінку

    У Новомосковську 90-річний дідусь збив жінку, коли та переходила дорогу.

    Наверх