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Не могла пошевелиться: в Днепре кошка застряла под капотом автомобиля

Сегодня 10:22
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В Днепре спасатели вытаскивали котика из-под капота автомобиля.

Новости Днепра про Не могла пошевелиться: в Днепре кошка застряла под капотом автомобиля

Как рассказали днепровские спасатели, вчера 1 января к ним обратилась женщина и рассказала, что под капотом ее авто застряло животное.

Произошло это на проспекте Героев Соборного района Днепра. Прибыв по указанному адресу, специалисты ГСЧС увидели в моторном отсеке беспомощное животное, которое так сильно застряло среди многочисленных деталей, что даже не могло пошевелиться.

Через некоторое время чрезвычайники сумели вызволить пушистика из ловушки.

Кошку забрала к себе неравнодушная женщина и пообещала отвести животное к ветеринару, чтобы тот осмотрел бедняжку.

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Новости Днепра про Не могла пошевелиться: в Днепре кошка застряла под капотом автомобиляУкраїнська Новости Днепра про Не могла пошевелиться: в Днепре кошка застряла под капотом автомобиляРусский

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