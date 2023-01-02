Не могла пошевелиться: в Днепре кошка застряла под капотом автомобиля

В Днепре спасатели вытаскивали котика из-под капота автомобиля.

Как рассказали днепровские спасатели, вчера 1 января к ним обратилась женщина и рассказала, что под капотом ее авто застряло животное.

Произошло это на проспекте Героев Соборного района Днепра. Прибыв по указанному адресу, специалисты ГСЧС увидели в моторном отсеке беспомощное животное, которое так сильно застряло среди многочисленных деталей, что даже не могло пошевелиться.

Через некоторое время чрезвычайники сумели вызволить пушистика из ловушки.

Кошку забрала к себе неравнодушная женщина и пообещала отвести животное к ветеринару, чтобы тот осмотрел бедняжку.

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