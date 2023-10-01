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Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками – Лисак

Сьогодні 09:08
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Сьогодні вночі ворог атакував громади Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками - Лисак

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Вночі ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. Один знищили захисники з ПвК “Схід”. Але, на жаль, сталися і влучання по цивільній інфраструктурі, – заявив очільник ОВА.

Сталася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. 

Нікополь росіяни обстрілювали із важкої артилерії. Під ударом була Великомихайлівська громада Синельниківського району.

Загиблих та постраждалих немає.

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Новости Днепра про Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками - ЛисакУкраїнська Новости Днепра про Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками - ЛисакРусский

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