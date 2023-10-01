Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками – Лисак

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Вночі ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. Один знищили захисники з ПвК “Схід”. Але, на жаль, сталися і влучання по цивільній інфраструктурі, – заявив очільник ОВА.
Сталася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.
Нікополь росіяни обстрілювали із важкої артилерії. Під ударом була Великомихайлівська громада Синельниківського району.
Загиблих та постраждалих немає.
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