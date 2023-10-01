Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками – Лисак

Сьогодні вночі ворог атакував громади Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Вночі ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. Один знищили захисники з ПвК “Схід”. Але, на жаль, сталися і влучання по цивільній інфраструктурі, – заявив очільник ОВА.