На Дніпропетровщині сили ППО збили ворожий БпЛА “Орлан-10”

Повітряні сили сьогодні збили ворожий беспілотник у небі над Дніпропетровщиною.

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.

Дякую захисникам і захисницям неба з ПвК «Схід»! Найкращі, – повідомляє очільник ДОР.

Ворог за день 5 разів обстрілював Нікопольский район з артилерії. За день було зроблено півтора десятка пострілів.

Під ударом були Марганецька громада та місто Нікополь.

Постраждалих та загиблих немає.

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