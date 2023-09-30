На Дніпропетровщині сили ППО збили ворожий БпЛА “Орлан-10”

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.
Дякую захисникам і захисницям неба з ПвК «Схід»! Найкращі, – повідомляє очільник ДОР.
Ворог за день 5 разів обстрілював Нікопольский район з артилерії. За день було зроблено півтора десятка пострілів.
Під ударом були Марганецька громада та місто Нікополь.
Постраждалих та загиблих немає.
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