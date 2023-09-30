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На Дніпропетровщині сили ППО збили ворожий БпЛА “Орлан-10”

Сьогодні 18:57
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Повітряні сили сьогодні збили ворожий беспілотник у небі над Дніпропетровщиною.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сили ППО збили ворожий БпЛА “Орлан-10”

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.

Дякую захисникам і захисницям неба з ПвК «Схід»! Найкращі, – повідомляє очільник ДОР.

Ворог за день 5 разів обстрілював Нікопольский район з артилерії. За день було зроблено півтора десятка пострілів.

Під ударом були Марганецька громада та місто Нікополь.

Постраждалих та загиблих немає.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині сили ППО збили ворожий БпЛА “Орлан-10”Українська

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