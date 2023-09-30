Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У місцевого улюбленця знайшлася господарка: лелека з Дніпропетровщини повернеться додому

У місцевого улюбленця знайшлася господарка: лелека з Дніпропетровщини повернеться додому

Сьогодні 16:39
просмотров

Неймовірна розв'язка історії з птахом, який підкорив серця жителів невеличкого села.

Новости Днепра про У місцевого улюбленця знайшлася господарка: лелека з Дніпропетровщини повернеться додому

Нещодавно ми писали про лелеку, який веселив людей на шкільному святі у селі Миролюбівка Новомосковського району.

У птаха знайшлась господарка, яка дуже за нього переживала. Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Обласний”.

З журналістами зв’язалася його “господарка” Юлія та розповіла, що цей птах виріс у неї вдома – у селі Мирнопілля Одеської області.

Жінка вважала, що лелека полетів у вирій і дуже переживала за свого улюбленця.

До речі птаха звати “Везунчик” і йому справді пощастило повернутися додому та знайти свого господаря після “втечі”.

Читайте також:

 

Новости Днепра про У місцевого улюбленця знайшлася господарка: лелека з Дніпропетровщини повернеться додомуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі в АТБ на Гагаріна продавали випічку з мухою (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:34
У Дніпрі в АТБ на Гагаріна продавали випічку з мухою (ВІДЕО)

У Дніпрі в АТБ на вулиці Гагаріна продавали випічку з…

На Дніпропетровщині дві сестри опікуються занедбаними могилами військових
Новини Дніпра
Сьогодні 14:58
На Дніпропетровщині дві сестри опікуються занедбаними могилами військових

У Дніпропетровській області сестри-двійнята доглядають занедбані могили військових, після того,…

На Дніпропетровщині лікар продав 10 тис рецептів на метадон
Новини Дніпра
Сьогодні 13:59
На Дніпропетровщині лікар продав 10 тис рецептів на метадон

Лікар з Кривого Рогу продавав рецепти на метадон цілий рік.

Над Дніпропетровщиною засікли ворожі БпЛА
Новини Дніпра
Сьогодні 11:17
Над Дніпропетровщиною засікли ворожі БпЛА

Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Наверх