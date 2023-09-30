У місцевого улюбленця знайшлася господарка: лелека з Дніпропетровщини повернеться додому

Нещодавно ми писали про лелеку, який веселив людей на шкільному святі у селі Миролюбівка Новомосковського району.
У птаха знайшлась господарка, яка дуже за нього переживала. Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Обласний”.
З журналістами зв’язалася його “господарка” Юлія та розповіла, що цей птах виріс у неї вдома – у селі Мирнопілля Одеської області.
Жінка вважала, що лелека полетів у вирій і дуже переживала за свого улюбленця.
До речі птаха звати “Везунчик” і йому справді пощастило повернутися додому та знайти свого господаря після “втечі”.
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Козенко Антон
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