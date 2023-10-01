Ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками — Лисак

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Ночью враг атаковал Кривой Рог беспилотниками. Один уничтожили защитники из ПВК «Восток». Но, к сожалению, произошли и попадания по гражданской инфраструктуре, – заявил глава ОВА.
Произошел пожар, который оперативно потушили спасатели.
Никополь россияне обстреливали из тяжелой артиллерии. Под ударом была Великомихайловская община Синельниковского района.
Погибших и пострадавших нет.
Читайте также:
Автор:
На Днепропетровщине мужчине прямо из тюрьмы продавал несуществующие дрова.
Воздушные силы сбили вражеский беспилотник в небе над Днепропетровщиной.
Невероятная развязка истории с птицей, которая покорила сердца жителей небольшой…
В Днепре в АТБ по улице Гагарина продавали выпечку с…
Зонт можно оставлять дома!
На Днепропетровщине мужчине прямо из тюрьмы продавал несуществующие дрова.
Воздушные силы сбили вражеский беспилотник в небе над Днепропетровщиной.
Женщина выращивала кусты наркосодержащего вещества высотой более трех метров высотой на своем участке.
Невероятная развязка истории с птицей, которая покорила сердца жителей небольшой деревни.
В Днепре в АТБ по улице Гагарина продавали выпечку с мухой.
В Днепропетровской области сестры-близнецы ухаживают за заброшенными могилами военных, после того, как на фронте умер их
Врач из Кривого Рога продавал рецепты на метадон круглый год.
Спасатели напомнят о запрете поджогов сухой травы.
Уже в воскресенье начинает действовать новое правило на дороге.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!