Ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками — Лисак

Погибших и пострадавших нет.

Никополь россияне обстреливали из тяжелой артиллерии. Под ударом была Великомихайловская община Синельниковского района.

Ночью враг атаковал Кривой Рог беспилотниками. Один уничтожили защитники из ПВК «Восток». Но, к сожалению, произошли и попадания по гражданской инфраструктуре, – заявил глава ОВА.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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