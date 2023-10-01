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Ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками — Лисак

Сегодня 09:08
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Сегодня ночью враг атаковал общины Днепропетровщины.

Новости Днепра про Ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками - Лисак

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Ночью враг атаковал Кривой Рог беспилотниками. Один уничтожили защитники из ПВК «Восток». Но, к сожалению, произошли и попадания по гражданской инфраструктуре, – заявил глава ОВА.

Произошел пожар, который оперативно потушили спасатели.

Никополь россияне обстреливали из тяжелой артиллерии. Под ударом была Великомихайловская община Синельниковского района.

Погибших и пострадавших нет.

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