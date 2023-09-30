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У Дніпрі на Європейській площі жінка штурмує McDonald’s та б’є по склу

Сьогодні 22:27
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Зараз у самому центрі міста жінка вимагає щось у працівників McDonald’s.

Новости Днепра про У Дніпрі на Європейській площі жінка штурмує McDonald’s та б'є по склу

Про це повідомляє Telegram-канал ХДніпро.

Жінка в ультимативній формі вимагає сатисфакції у співробітників закладу.

Обурений покупець вимагає щось у працівників та намагається прорватися до зали.

Люди у черзі вочевидь не розділяють ентузіазм жінки у жаги до “справедливості” та знімають конфлікт на відео.

До речі, зараз у Дніпрі оголошено повітряну тривогу

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Новости Днепра про У Дніпрі на Європейській площі жінка штурмує McDonald’s та б'є по склуУкраїнська

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