У Дніпрі на Європейській площі жінка штурмує McDonald’s та б’є по склу

Зараз у самому центрі міста жінка вимагає щось у працівників McDonald’s.

Про це повідомляє Telegram-канал ХДніпро.

Жінка в ультимативній формі вимагає сатисфакції у співробітників закладу.

Обурений покупець вимагає щось у працівників та намагається прорватися до зали.

Люди у черзі вочевидь не розділяють ентузіазм жінки у жаги до “справедливості” та знімають конфлікт на відео.

До речі, зараз у Дніпрі оголошено повітряну тривогу

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