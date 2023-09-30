У Дніпрі на Європейській площі жінка штурмує McDonald’s та б’є по склу

Про це повідомляє Telegram-канал ХДніпро.
Жінка в ультимативній формі вимагає сатисфакції у співробітників закладу.
Обурений покупець вимагає щось у працівників та намагається прорватися до зали.
Люди у черзі вочевидь не розділяють ентузіазм жінки у жаги до “справедливості” та знімають конфлікт на відео.
До речі, зараз у Дніпрі оголошено повітряну тривогу
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